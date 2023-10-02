В Пензе машина раздавила хозяина во время ремонта

02.10.2023 | 16:12

В Пензе мужчина погиб под своей машиной во время ремонта. О ЧП рассказали спасатели, выезжавшие на место.

Трагедия произошла днем в субботу, 30 сентября, на улице Чапаева в микрорайоне Шуист.

Мужчина поставил автомобиль на домкрат, чтобы снизу подобраться к механизмам, нуждающимся в починке. В процессе работы машина сорвалась и придавила собою хозяина.

Первыми на место прибыли медики, которые и вызвали спасателей в 14:18.

«Они с использованием аварийно-спасательного инструмента подняли автомобиль, извлекли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции», - уточнили в ГБУ «ППСЦ».