В Пензе машина раздавила хозяина во время ремонта

В Пензе мужчина погиб под своей машиной во время ремонта. О ЧП рассказали спасатели, выезжавшие на место.
Трагедия произошла днем в субботу, 30 сентября, на улице Чапаева в микрорайоне Шуист.
Мужчина поставил автомобиль на домкрат, чтобы снизу подобраться к механизмам, нуждающимся в починке. В процессе работы машина сорвалась и придавила собою хозяина.
Первыми на место прибыли медики, которые и вызвали спасателей в 14:18.
«Они с использованием аварийно-спасательного инструмента подняли автомобиль, извлекли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции», - уточнили в ГБУ «ППСЦ».
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