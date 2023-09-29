Звук взрыва на Южной Поляне записала камера

29.09.2023 | 16:41

Пензенцы обсуждают видео, сделанное одной из стационарных камер на доме в микрорайоне Южная Поляна. Устройству удалось записать звук взрыва в ночь на пятницу, 29 сентября.

Кадры появились в пензенском telegram-канале.

Лучше всего грохот расслышали те, кто живет в домах поблизости от ТЦ «Фортуна». По словам читателя сетевого издания «ПензаИнформ», на происшествие отреагировала охрана центра: мужчины выбежали на улицу.

На записи видна вспышка и слышен громкий звук, на который среагировала сигнализация припаркованных во дворе автомобилей.

Инцидент прокомментировали в региональном ГУ МЧС России. Там проинформировали, что вызов им не поступал.

Комментаторы предположили, что сработала ПВО. По мнению других, причиной грохота стала пиротехника.

«Похоже на остатки от салюта: пластмассовые штуки, которые от салюта остаются», - поделилась точкой зрения горожанка.