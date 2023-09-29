В Пензенской области в авариях погибли два лося

29.09.2023 | 13:12

В Пензенской области в ночь на пятницу, 29 сентября, погибли два лося. Происшествия случились в Пензенском и Бессоновском районах.

Погибшие животные - самки. Одну из них сбил водитель большегруза, другую слишком поздно заметил на путях машинист поезда, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 160 000 рублей.

В минлесхозе предупредили пензенских водителей, что у сохатых начался период гона. Это означает, что животные утратили осторожность, чаще выходят на проезжую часть в сумерках или ночью.

«При движении по автодорогам, проходящим около лесных массивов, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на животных», - напомнили автомобилистам.