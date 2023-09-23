На трассе Тамбов - Пенза произошла еще одна трагедия

В субботу, 23 сентября, на трассе Тамбов - Пенза случилось еще одно смертельное ДТП - возле села Загоскино Пензенского района.
На кадрах, выложенных в Сеть, можно увидеть два искореженных автомобиля - белый внедорожник и темный седан. У белой машины лежит тело человека. Также на записи видно, что на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и спасатели.
Подробности происшествия рассказали в Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что в 12:10 на 255-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись Land Cruiser Prado, которым управлял 66-летний мужчина, и Skoda Octavia, за рулем которой сидел 18-летний парень.
68-летняя пассажирка внедорожника погибла на месте ДТП. Оба водителя и 18-летняя пассажирка Skoda Octavia получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
«На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Накануне, 22 сентября, на тамбовской трассе в ДТП погибли 33-летний мужчина и 48-летняя женщина, ехавшие в автомобиле Kia Rio. Их автомобиль выехал с второстепенной дороги на главную перед грузовиком Mercedes-Benz Atego и получил страшный удар в левый бок.
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