Очевидец: Погибшему в Засечном рыбаку внезапно стало плохо

Следователи управления СК России по Пензенской области проводят проверку по факту смерти 66-летнего мужчины в селе Засечном. Он погиб на глазах у людей, упав в пруд на территории СНТ «Солнышко».
Трагедия случилась в первой половине понедельника, 18 сентября.
Мужчина рыбачил и вдруг упал в воду. Очевидец предположил, что ему внезапно стало плохо.
О произошедшем сообщили в Пензенский пожарно-спасательный центр. На место прибыли водолазы, они достали тело погибшего из пруда.
«С целью установления точной причины смерти жителя Пензы назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀