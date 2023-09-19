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Происшествия

Очевидец: Погибшему в Засечном рыбаку внезапно стало плохо

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Следователи управления СК России по Пензенской области проводят проверку по факту смерти 66-летнего мужчины в селе Засечном. Он погиб на глазах у людей, упав в пруд на территории СНТ «Солнышко».

Трагедия случилась в первой половине понедельника, 18 сентября.

Мужчина рыбачил и вдруг упал в воду. Очевидец предположил, что ему внезапно стало плохо.

О произошедшем сообщили в Пензенский пожарно-спасательный центр. На место прибыли водолазы, они достали тело погибшего из пруда.

«С целью установления точной причины смерти жителя Пензы назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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