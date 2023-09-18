На улице Тухачевского в Пензе случился пожар на СТО

18.09.2023 | 09:27

Утром в понедельник, 18 сентября, в Пензе произошел пожар на станции техобслуживания на улице Тухачевского, 62.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал поступил в 7:57. На место выехали 29 пожарных на 5 спецмашинах.

Площадь возгорания составила 120 кв. м. Пламя уничтожило автомобиль Suzuki.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

В субботу, 16 сентября, в Пензе, на углу улиц Чехова и Суворова, сгорел автомобиль Audi A4, стоявший на тротуаре.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.