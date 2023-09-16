В центре Пензы пламя охватило легковой автомобиль

16.09.2023 | 17:05

В субботу, 16 сентября, в Пензе на углу улиц Чехова и Суворова загорелась легковая машина.

Кадры с места ЧП опубликованы в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что огонь охватил автомобиль, оставленный на тротуаре.

Также на видео запечатлены пожарные за работой.

«В Пензе на пересечении улиц Чехова и Суворова сгорела иномарка. Время 16:29», - описал происходящее автор.

По иронии судьбы машина стояла под баннером с надписью «Продай машину выгоднее».

«Пешеходам помешала, сожгли», «Зачем на тротуаре паркуется? Вот и кара настигла», - сыронизировали комментаторы.