В центре Пензы пламя охватило легковой автомобиль

В субботу, 16 сентября, в Пензе на углу улиц Чехова и Суворова загорелась легковая машина.
Кадры с места ЧП опубликованы в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что огонь охватил автомобиль, оставленный на тротуаре.
Также на видео запечатлены пожарные за работой.
«В Пензе на пересечении улиц Чехова и Суворова сгорела иномарка. Время 16:29», - описал происходящее автор.
По иронии судьбы машина стояла под баннером с надписью «Продай машину выгоднее».
«Пешеходам помешала, сожгли», «Зачем на тротуаре паркуется? Вот и кара настигла», - сыронизировали комментаторы.
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