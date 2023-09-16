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Происшествия

Троллейбус, впечатавший машину в столб, вела 62-летняя женщина

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Жители Пензы продолжают обсуждать аварию, случившуюся в пятницу, 15 сентября, на улице Суворова в Пензе: троллейбус въехал в багажник легкового автомобиля и буквально впечатал его в столб.

«Я вчера была в троллейбусе, который смял машину. Произошло все неожиданно… Был сильный толчок, я думала, что троллейбус просто резко остановился, но оказалось не так», - поделилась пережитым в одном из городских Telegram-каналов участница событий.

По ее словам, пассажиры говорили о плачущем ребенке и разбито1 чуть не всмятку легковушке.

«В машине были пожилая женщина - у нее нос был разбит, ребенок - у него только испуг, молодая девушка и вроде как 2 парня - с ними вроде все хорошо», - перечислила свидетельница.

Она добавила, что троллейбусом управляла «женщина лет 70», и посетовала, что деньги за поездку пассажирам не вернули.

О том, что произошло на улице Суворова, подробно рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 17:03 у дома № 184а случилось ДТП с участием автомобилей Kia Rio под управлением 28-летнего мужчины, Mazda-6, за рулем которого находился 42-летний водитель, и троллейбуса ЗиУ - его вела 62-летняя женщина.

77-летнюю пассажирку Kia Rio госпитализировали с травмами. Водитель этого автомобиля и сидевшая в салоне 2-летняя девочка после оказания медицинской помощи были отпущены.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — vk.com/sova_penza
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