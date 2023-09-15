В Пензе автомобиль такси попал в аварию

Поздним вечером четверга, 14 сентября, в пензенском микрорайоне Терновка случилось серьезное ДТП.
Кадры с места событий размещены в соцсети ВКонтакте. На них видно, что столкнулись два автомобиля, один из которых имеет символику «Яндекс.Такси».
К месту ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и подъехала машина скорой помощи.
«После Сухумской поворот к Суре», - обозначил автор место аварии.
О пострадавших не сообщается.
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