На улице Батайской в Пензе случился пожар

14.09.2023 | 18:19

В четверг, 14 сентября, на улице Батайской, 57, в Пензе загорелась баня. Очевидцы прислали в редакцию портала PenzaInform.ru фото и видео с места ЧП.

«Два года назад горел этот дом. Они построили новый, а баня старая была. Затопили - и она загорелась. Шифер стрелял. Пожарные приехали быстро», - рассказали местные жители.

Случившееся прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Сигнал поступил в 16:50. Произошло возгорание в бане на площади 9 кв. м. Привлекались к тушению 10 человек, 2 единицы техники», - сообщили в ведомстве.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.