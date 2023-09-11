В ГИБДД прокомментировали серьезную аварию в Засечном

11.09.2023 | 13:53

В ГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась в Засечном Пензенского района днем в воскресенье, 10 сентября.

По предварительным данным, около 14:00 напротив дома № 13 на улице Семейной столкнулись Honda CR-V, за рулем которой был 53-летний мужчина, и Chery Tiggo под управлением 27-летнего водителя.

Последствия ДТП запечатлела камера. От удара Honda практически опрокинулась на бок и впечаталась в стойку рекламного щита. Капот Chery оказался у нее под днищем.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Honda, женщина 1988 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.