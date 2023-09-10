В Засечном одна легковушка впечатала другую в столб

10.09.2023 | 15:00

В воскресенье, 10 сентября, в Засечном случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла рядом с АЗС «Апельсин» у пересечения улиц Алой и Ново-Терновской около 14:00.

«Одна машина впечатала другую в столб», - написал участник чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

«Видимо, кого-то зажало, потому что пытаются разбить лобовое стекло. Также кто-то пытается открыть водительскую дверь», - сообщил другой.

Последствия столкновения попали на видео. Камера запечатлела автомобиль, который от удара практически перевернуло на бок. Опрокинуться помешал столб. Кузов машины сильно деформирован.

Легковушка второго участника ДТП рядом, капот находится под днищем впечатанной в столб машины.

Пока официальной информации о происшествии нет. Пострадали ли в аварии люди, неизвестно. Из-за ДТП образовалась пробка.