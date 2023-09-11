Названа возможная причина смертельного пожара на ул. Кураева

11.09.2023 | 17:34

В Пензе следователи организовали проверку по факту смерти 47-летнего мужчины при пожаре на улице Кураева.

Возгорание случилось днем в квартире дома № 14в. Огонь охватил площадь в 10 кв. м. На ликвидацию пламени привлекли 18 спасателей. Потушив огонь, они обнаружили мертвого человека.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Очаг возгорания находился в комнате, в районе дивана. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.