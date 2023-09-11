При пожаре на улице Кураева в Пензе погиб мужчина

11.09.2023 | 15:00

В понедельник, 11 сентября, на улице Кураева в Пензе произошел пожар, который унес жизнь человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, возгорание случилось в квартире в доме № 14в. Огонь охватил площадь в 10 кв. м.

На ликвидацию пламени привлекли 18 спасателей. На место они прибыли на трех спецмашинах.

«Погиб мужчина 1975 года рождения», - добавили в пресс-службе.

Пожарным удалось оперативно эвакуировать 10 жильцов дома и спасти двоих.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.