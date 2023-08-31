Спасатели донесли раненого рыбака до медиков на спинальном щите

31.08.2023 | 12:07

В среду, 30 августа, жителю Пензенской области потребовалась помощь спасателей.

Мужчина ловил рыбу недалеко от поселка Десятая Артель в Бессоновском районе и травмировал ногу. Сам он не смог передвигаться и позвонил по номеру экстренной службы 112.

Оттуда сигнал в 15:10 поступил в пожарно-спасательный центр. Его сотрудники немедленно выехали на помощь рыбаку. К месту происшествия также прибыли медики, но мужчина был не в состоянии добраться до их машины.

«Спасатели по пересеченной местности на спинальном щите транспортировали пострадавшего до автомобиля скорой помощи и передали его медицинским работникам», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Ранее стало известно, что в этот же день сотрудники центра пришли на помощь двум мужчинам на станции Арбеково. Одного из них задел проходивший состав, другой не мог самостоятельно встать.

Одного пострадавшего спасатели транспортировали до автомобиля скорой помощи, второго подняли на спинальном щите по крутой насыпи вверх и передали врачам скорой помощи.