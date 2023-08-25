В Колышлейском районе в ДТП погиб водитель «Лады-Гранты»

25.08.2023 | 15:45

В пятницу, 25 августа, в Колышлейском районе случилась авария, которая унесла жизнь человека.

Предварительно установлено, что в 13:50 на 59-м км дороги Пенза - Балашов - Михайловка 64-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Мужчина скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

23 августа в аналогичном ДТП в Сосновоборском районе погиб 25-летний водитель ВАЗа, а 2 июля в Пензенском районе - 30-летняя женщина, находившаяся в салоне перевернувшегося автомобиля Opel Corsa.