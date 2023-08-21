Стали известны подробности ДТП с врезавшимся в машину ребенком

21.08.2023 | 13:21

В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Засечном в воскресенье, 20 августа, когда ребенок выбежал с игровой площадки и попал под автомобиль.

По предварительной информации, все произошло в 13:00 около дома № 9 на улице Изумрудной. 39-летний водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 7-летнего мальчика на внутридворовой дороге.

Ребенок бежал в сторону подъездов мимо припаркованных машин, так что они с водителем, вероятно, не заметили друг друга. Момент ДТП попал на камеру.

Пострадавший получил травмы, с которыми его госпитализировали. В комментариях под сообщением об аварии в соцсети пользователи отметили, что ребенок находится в реанимации, у него сломана нога.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.