Сетевое издание|18+|Понедельник|21 авг 2023|13:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Стали известны подробности ДТП с врезавшимся в машину ребенком

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Засечном в воскресенье, 20 августа, когда ребенок выбежал с игровой площадки и попал под автомобиль.

По предварительной информации, все произошло в 13:00 около дома № 9 на улице Изумрудной. 39-летний водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 7-летнего мальчика на внутридворовой дороге.

Ребенок бежал в сторону подъездов мимо припаркованных машин, так что они с водителем, вероятно, не заметили друг друга. Момент ДТП попал на камеру.

Пострадавший получил травмы, с которыми его госпитализировали. В комментариях под сообщением об аварии в соцсети пользователи отметили, что ребенок находится в реанимации, у него сломана нога.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 t.me/penzasputnik/767
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте