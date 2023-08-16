В Пензе глубокой ночью пожарные спасли людей из огня

16.08.2023 | 09:11

В ночь на среду, 16 августа, в Пензе случился пожар на 2-м этаже пятиэтажного дома № 10 на улице Бекешской.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 2:41. По адресу немедленно прибыли 16 человек на трех спецавтомобилях.

Пламя разгорелось в квартире с общей кухней. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, полностью выгорела комната площадью 12 кв. м.

Пожарные эвакуировали 30 жителей и спасли 10 человек.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.