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Происшествия

В Пензе на улице Чаадаева сбили велосипедиста

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В понедельник, 7 августа, в Пензе на улице Чаадаева водитель Ford Focus сбил велосипедиста. Это произошло около 17:00 на повороте к дому № 97а.

К месту аварии приехали бригада скорой помощи и экипаж ГИБДД.

Очевидец последствий ДТП прислал в редакцию портала PenzaInform.ru кадры, на которых запечатлены стоящий на проезжей части легковой автомобиль и лежащий на газоне рядом велосипед. Владельцы транспортных средств общаются с представителями служб.

По словам очевидца, сбитый мужчина не получил серьезных травм. Он самостоятельно проследовал к карете скорой помощи.

Ранее в Заречном под колеса иномарки попал 30-летний велосипедист. Его госпитализировали, но позже он скончался в больнице.

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