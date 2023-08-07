В Пензе на улице Чаадаева сбили велосипедиста

07.08.2023 | 18:27

В понедельник, 7 августа, в Пензе на улице Чаадаева водитель Ford Focus сбил велосипедиста. Это произошло около 17:00 на повороте к дому № 97а.

К месту аварии приехали бригада скорой помощи и экипаж ГИБДД.

Очевидец последствий ДТП прислал в редакцию портала PenzaInform.ru кадры, на которых запечатлены стоящий на проезжей части легковой автомобиль и лежащий на газоне рядом велосипед. Владельцы транспортных средств общаются с представителями служб.

По словам очевидца, сбитый мужчина не получил серьезных травм. Он самостоятельно проследовал к карете скорой помощи.

Ранее в Заречном под колеса иномарки попал 30-летний велосипедист. Его госпитализировали, но позже он скончался в больнице.