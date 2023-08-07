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Происшествия

На проспекте Строителей ограбили офис микрозаймов

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В Пензе на проспекте Строителей, 40, произошло разбойное нападение. В воскресенье, 6 августа, около 18:00 в офис микрофинансовой организации явился мужчина, показал похожий на нож предмет и потребовал отдать деньги.

Сотрудник подчинился.

Сообщение о преступлении появилось в соцсетях, факт сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России.

На данный момент известно, что организации нанесли материальный ущерб, его сумма устанавливается. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

Напавший объявлен в розыск.

Офисы организаций, предоставляющих микрозаймы населению, нередко становятся объектами для грабителей. Угрожая применить насилие, злоумышленники забирают деньги и скрываются. В некоторых случаях свои действия они оправдывают тяжелым финансовым положением. Так, в 2017 году в Пензе осудили мужчину, напавшего на офис МФО на улице Луначарского, чтобы уплатить долг другой компании.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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