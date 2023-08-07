На проспекте Строителей ограбили офис микрозаймов

В Пензе на проспекте Строителей, 40, произошло разбойное нападение. В воскресенье, 6 августа, около 18:00 в офис микрофинансовой организации явился мужчина, показал похожий на нож предмет и потребовал отдать деньги.
Сотрудник подчинился.
Сообщение о преступлении появилось в соцсетях, факт сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России.
На данный момент известно, что организации нанесли материальный ущерб, его сумма устанавливается. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.
Напавший объявлен в розыск.
Офисы организаций, предоставляющих микрозаймы населению, нередко становятся объектами для грабителей. Угрожая применить насилие, злоумышленники забирают деньги и скрываются. В некоторых случаях свои действия они оправдывают тяжелым финансовым положением. Так, в 2017 году в Пензе осудили мужчину, напавшего на офис МФО на улице Луначарского, чтобы уплатить долг другой компании.
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