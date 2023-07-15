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Происшествия

В Сердобске при пожаре на даче погибло два человека

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В ночь на субботу, 15 июля, в садовом товариществе «Белый угол» в Сердобске произошел пожар, который унес жизни двух человек.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 1:05. Когда они прибыли на место, то увидели, что садовый дом полностью охвачен огнем.

После ликвидации пламени пожарные начали разбирать конструкции и нашли тела двух погибших: мужчины 1974 года рождения и женщины 1977 года рождения.

«В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Спасатели напомнили, что в случае пожара нужно незамедлительно звонить по номеру 101 или 112 с мобильного телефона.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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