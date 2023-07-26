В Пензе близкие и волонтеры ищут 53-летнюю Аллу Балабанову

В Пензе пропала 53-летняя местная жительница Алла Евгеньевна Балабанова. 10 июля она вышла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Ориентировку на женщину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», к которым обратились близкие горожанки.
Рост Аллы Балабановой - 160 см, телосложение среднее, волосы темные с сединой, глаза карие.
В день исчезновения на ней, предположительно, были черная куртка с белым воротником, синие джинсы и черные ботинки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - попросили пензенцев добровольцы.
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