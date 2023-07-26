В Пензе близкие и волонтеры ищут 53-летнюю Аллу Балабанову

26.07.2023 | 11:38

В Пензе пропала 53-летняя местная жительница Алла Евгеньевна Балабанова. 10 июля она вышла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Ориентировку на женщину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», к которым обратились близкие горожанки.

Рост Аллы Балабановой - 160 см, телосложение среднее, волосы темные с сединой, глаза карие.

В день исчезновения на ней, предположительно, были черная куртка с белым воротником, синие джинсы и черные ботинки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - попросили пензенцев добровольцы.