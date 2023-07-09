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Происшествия

В Бессоновском районе пропал 49-летний мужчина

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В Бессоновском районе Пензенской области пропал 49-летний Юрий Иванович Шабалин. 6 июля он ушел из дома в с. Сосновка в неизвестном направлении, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост - 185 см, телосложение плотное, волосы темно-русые короткие, глаза зеленые.

6 июля на нем были зеленая камуфляжная куртка, футболка, синие спортивные штаны, черные резиновые калоши и красная бейсболка.

Юрий Иванович может нуждаться в медицинской помощи.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к людям представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

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Источник — фото vk.com/la_penza
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