В Бессоновском районе пропал 49-летний мужчина

В Бессоновском районе Пензенской области пропал 49-летний Юрий Иванович Шабалин. 6 июля он ушел из дома в с. Сосновка в неизвестном направлении, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост - 185 см, телосложение плотное, волосы темно-русые короткие, глаза зеленые.
6 июля на нем были зеленая камуфляжная куртка, футболка, синие спортивные штаны, черные резиновые калоши и красная бейсболка.
Юрий Иванович может нуждаться в медицинской помощи.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к людям представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
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