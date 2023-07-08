Очевидцы сняли пожар в районе Бакунинского моста

В ночь на воскресенье, 8 июля, жителей Пензы встревожил густой черный дым, который поднимался в районе Бакунинского моста.
Один из гулявших горожан запечатлел происходящее на видео, которое позже появилось в соцсети «ВКонтакте». Очевидец предположил, что возгорание произошло на мосту.
Происшествие прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«В 02:42 поступило сообщение о пожаре на улице Бакунина. Горел мусор на открытой территории на площади 10 кв. м», - рассказали спасатели.
Пламя ликвидировали 14 человек, прибывшие на 2 спецмашинах.
В ЧП никто не пострадал.
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