В Пензе из-за ДТП частично перекрыли проспект Победы

07.07.2023 | 12:37

В пятницу, 7 июля, в Пензе на проспекте Победы в ДТП попал водитель КамАЗа. По проезжей части разлилось топливо.

Авария случилась напротив дома № 45 около 11:00. Автомобилист не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате оказался поврежден бензобак.

После ДТП перекрыли одну полосу движения.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают организацию дорожного движение на данном участке, дорожных служб и МЧС, которые ликвидируют последствия», - пояснили в УГИБДД УМВД России по области.

Водителей призвали быть внимательными на данном участке дороги.