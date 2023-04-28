Маршрутка сносит березу: появилось видео момента ДТП

28.04.2023 | 12:41

В Сети появилось видео момента ДТП на проспекте Строителей, которое случилось утром в пятницу, 28 апреля. Маршрутка № 39 съехала на газон и снесла березу.

По сообщениям очевидцев, это случилось напротив дома № 70а, у торгового центра «Лето».

На записи видно, что маршрутка двигалась по первой полосе со стороны центра. Внезапно микроавтобус свернул влево и через вторую и третью полосы, хотя там были автомобили, поехал на газон, по пути задев одну из легковых машин. Остановило маршрутку дерево.

Береза рухнула на проезжую часть.

Пензенские водители в комментариях к видео предположили, что водителю общественного транспорта стало плохо либо он отвлекся.

Официальных комментариев пока нет.