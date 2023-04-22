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Происшествия

В Пензе парень разбил ногой стекло в маршрутке

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Вечером в пятницу, 21 апреля, в Пензе молодой человек напал на автобус средней вместимости, в салоне которого находились пассажиры.

Видео с места событий размещено в телеграм-канале «Пенза Новости». На нем видно, как парень, стоя на капоте автомобиля, бьет ногой по стеклу, а затем лезет на крышу и ходит по ней, размахивая руками и наклоняясь к люку.

«На остановке «ЦНТИ» было совершено нападение на маршрутное такси. Какой-то неадекватный молодой человек начал выбивать лобовое стекло, а после пытался вырвать люк и проникнуть внутрь. Время 21:58», - говорится в посте.

Позже стало известно, что парень к тому же вырвал боковое зеркало и сломал входную дверь для пассажиров.

Чуть позже мимо проезжала маршрутка № 89. Ее водитель остановился, чтобы помочь коллеге. В микроавтобусе было много пассажиров, но никто не мог выйти и остановить его.

«Перепил. Че-то не понравилось, когда убегал от мужиков и ментов, еще чуть дверь не сломал. В наручниках потом орал, у сотрудников из машины фальцетом маму звал», - поделился продолжением истории один из комментаторов.

В группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте» новость тоже обсуждают: «Зашел в маршрутку как пассажир, сразу стал себя вести неадекватно и нападать на водителя, когда его удалось на улицу выставить, он начал бить стекла, полез на крышу».

Позже в сети появилось фотография изуродованной маршрутки № 25. Все лобовое стекло машины Iveco покрыто трещинами.

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Источник — видео https://t.me/penza_novosti, фото № 2 vk.com/penza
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