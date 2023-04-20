В Пензе на газозаправочной станции сгорел автомобиль

20.04.2023 | 07:50

В Пензе на автогазозаправочной станции на улице Строителей загорелось транспортное средство. Информация об этом появилась вечером в среду, 19 апреля, в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На фото запечатлены сгоревшая легковая машина, а также пожарный спецавтомобиль и сотрудники МЧС, которые боролись с огнем.

В сообщении говортся, что возгорание может быть связано с неисправностью газобаллонного оборудования автомобиля.

«Из-за отсутствия запорной арматуры не сработало аварийное перекрытие магистралей. Госпитализированных нет», - указал автор поста.

Он призвал автовладельцев своевременно проходить техническое обслуживание газовой системы, не устанавливать заправочные устройства в салоне или багажном отделении и не использовать баллоны с истекшим сроком годности.