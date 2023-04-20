Объявлены поиски потерявшейся во время прогулки пензячки

20.04.2023 | 21:45

В четверг, 20 апреля, в Пензе во время прогулки пропала 65-летняя Татьяна Львовна Стрижкова. Возможно, женщина потеряла память и дезориентирована.

О розыске пензячки на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост горожанки 165 сантиметров, телосложение нормальное. У Татьяны Стрижковой русые волосы с сединой и серые глаза.

В день исчезновения на женщине были черный жилет с капюшоном, желтая кофта, синие джинсы и серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.