В Кузнецке после пожара в квартире нашли тело мужчины

18.04.2023 | 10:30

В Кузнецке проводится проверка по факту смерти 63-летнего мужчины при пожаре. ​ ​

Трагедия случилась во вторник, 18 апреля, в доме на улице Осипенко. Около 3:00 в квартире на втором этаже начался пожар. Когда открытое горение было ликвидировано, сотрудники МЧС нашли тело мужчины.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Чтобы выяснить, что стало причиной смерти кузнечанина, проведут судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительной версии, пожар в его квартире случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.