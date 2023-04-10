В Пензенском районе огонь охватил автомобиль «Газель»

10.04.2023 | 09:34

Вечером в воскресенье, 9 апреля, в Пензенском районе вспыхнул автомобиль «Газель». По словам очевидцев, это случилось после старого Саловского поста в сторону развязки.

Кадры с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлена охваченная пламенем машина. «Сотрудники отправляют всех через Саловку», - написал автор одного из снимков.

По предварительным данным, возгорание произошло на 427-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов.

«Сгорела приборная панель автомобиля «Газель», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Пламя ликвидировали 5 спасателей, прибывших на спецмашине. В ЧП никто не пострадал.