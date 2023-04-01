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Происшествия

На площади Ленина оцепили здание правительства Пензенской области

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В субботу, 1 апреля, в 13:07 в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» позвонила взволнованная жительница областного центра.

«Что происходит на площади Ленина? У здания правительства - полиция и Росгвардия, людей через громкоговоритель попросили двигаться только вдоль четной стороны Московской», - сообщила она.

В подтверждение своих слов пензячка прислала несколько снимков. На ней видно, что территория у правительства Пензенской области со стороны Московской огорожена сигнальными лентами. На площади Ленина дежурят правоохранители.

Как стало известно редакции из собственного источника, причиной тревоги стал подозрительный автомобиль отечественного производства, оставленный возле здания правительства.

На данный момент его проверяют специалисты.

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