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Происшествия

На станции Пенза под колесами поезда погиб мужчина

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На станции Пенза погиб 74-летний мужчина. Пенсионер оказался под колесами пассажирского поезда. Трагедия случилась вечером 24 марта.

Информация о ЧП появилась в понедельник, 27-го числа. По данным Центрального МСУТ СКР, машинист поезда заметил человека на путях. Он применил экстренное торможение, подавал сигнал большой громкости, однако избежать наезда не удалось.

Сейчас сотрудники следственного управления на транспорте СК России проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

По результатам проверки примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

«Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами», - добавили в управлении.

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