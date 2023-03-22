На Пензе-II столкнулись маршрутка № 55 и легковой автомобиль

22.03.2023 | 09:15

В среду, 22 марта, на улице Складской в районе Пензы-II случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Снимки с места аварии появились в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». От удара у маршрутки № 55 смяло переднюю часть. Машина оказалась за пределами проезжей части.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, около 8:05 напротив дома № 19 на улице Складской столкнулись автомобиль SsangYong под управлением 55-летнего мужчины и автобус Mercedes с 48-летним шофером.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

По факту случившегося проводится проверка.

ДТП с пассажирским транспортом случилось в Пензе 18 марта. Днем на улице Гагарина столкнулись микроавтобус Iveco, перевозивший нижегородских детей, и Kia Cerato. В результате 33-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Его пассажир, мальчик 2015 года рождения, позже скончался в больнице. Пострадали минимум четверо ребят, находившихся в салоне автобуса.