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Происшествия

На Пензе-II столкнулись маршрутка № 55 и легковой автомобиль

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В среду, 22 марта, на улице Складской в районе Пензы-II случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Снимки с места аварии появились в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». От удара у маршрутки № 55 смяло переднюю часть. Машина оказалась за пределами проезжей части.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, около 8:05 напротив дома № 19 на улице Складской столкнулись автомобиль SsangYong под управлением 55-летнего мужчины и автобус Mercedes с 48-летним шофером.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

По факту случившегося проводится проверка.

ДТП с пассажирским транспортом случилось в Пензе 18 марта. Днем на улице Гагарина столкнулись микроавтобус Iveco, перевозивший нижегородских детей, и Kia Cerato. В результате 33-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Его пассажир, мальчик 2015 года рождения, позже скончался в больнице. Пострадали минимум четверо ребят, находившихся в салоне автобуса.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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