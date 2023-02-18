В пензенском СНТ «Дубрава» при пожаре погиб мужчина

В ночь на субботу, 18 февраля, в Пензе пожар унес жизнь человека.
Сигнал, что в СНТ «Дубрава» горит крытый железом деревянный дом с пристроем, поступил на пульт дежурного в 00:23.
На борьбу с огнем прибыли 12 человек личного состава, использовалось 3 единицы спецтехники.
В доме выгорела комната на площади 15 кв. м.
«Погиб мужчина 1963 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
13 февраля в Пензе погиб 69-летний мужчина, 12-го в Средней Елюзани Городищенского района - 76-летний владелец дома. В Белинском районе меньше чем за 12 часов случились два смертельных пожара - они унесли жизни 57-летнего жителя села Чернышово и 83-летнего пенсионера из Поима.
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