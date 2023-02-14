В Пензе пожар унес жизнь 59-летнего мужчины

Вечером в понедельник, 13 января, в Пензе случился пожар, унесший жизнь человека.
На кадрах записи, размещенной в группе «Пенза новости» соцсети «ВКонтакте», видно, что из окна идет дым, а квартиру обследует человек с фонарем.
В главном региональном управлении МЧС рассказали подробности происшествия.
Сигнал о возгорании на третьем этаже в 1-м подъезде дома № 7 на улице Тарханова поступил на пульт дежурного в 21:50.
На место прибыли 10 человек на 3 спецавтомобилях. Пожарные эвакуировали 15 жителей пятиэтажки.
В трехкомнатной квартире общей площадью 50 кв. м. выгорела комната площадью 10 кв. м.
«Погиб мужчина 1953 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
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