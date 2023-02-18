Причиной трагедии в СНТ «Дубрава» могла стать непотушенная сигарета

В Пензе следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в СНТ «Дубрава» в ночь на субботу, 18 февраля.
В 00:23 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании деревянного дома, крытого железом. На борьбу с огнем прибыли 12 человек на 3 спецавтомобилях.
Обнаружен погибшим мужчина 1963 года рождения. По имеющейся информации, он проживал один.
«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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