Причиной трагедии в СНТ «Дубрава» могла стать непотушенная сигарета

18.02.2023 | 17:31

В Пензе следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в СНТ «Дубрава» в ночь на субботу, 18 февраля.

В 00:23 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании деревянного дома, крытого железом. На борьбу с огнем прибыли 12 человек на 3 спецавтомобилях.

Обнаружен погибшим мужчина 1963 года рождения. По имеющейся информации, он проживал один.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.