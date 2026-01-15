Съел салат и роллы: в Пензенском районе задержали мужчину в магазине

Съел салат и роллы: в Пензенском районе задержали мужчину в магазине
Посетитель супермаркета в Пензенском районе съел готовую еду с прилавка и надеялся уйти, не расплатившись на кассе.

Сигнал тревоги из магазина (охраняемого объекта) поступил на пульт централизованного наблюдения Росгвардии. Прибывшим на место сотрудникам указали на 35-летнего мужчину, жителя Пензы, который съел выставленные на прилавок пиццу, роллы, салат и отказался платить.

«Кроме того, гражданин вел себя неадекватно: беспричинно и безадресно выражался грубой нецензурной бранью, а также предпринимал попытки спровоцировать конфликт с сотрудником охраны супермаркета», - рассказали в областном управлении Росгвардии.

Мужчину несколько раз предупредили о последствиях его действий, но он не отреагировал.

Правонарушителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

