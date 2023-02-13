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Происшествия

В Средней Елюзани при пожаре погиб мужчина

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В воскресенье, 12 февраля, в Средней Елюзани Городищенского района при пожаре погиб мужчина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании поступил в 23:47. на место выехали 7 человек на 3 машинах.

Пламя охватило обложенный кирпичом деревянный одноэтажный дом на улице Прогонной. Он сгорел полностью (60 кв. м).

Внутри пожарные обнаружили тело 76-летнего мужчины.

На прошлой неделе в Белинском районе меньше чем за 12 часов случились два смертельных пожара. Незадолго до наступления пятницы, 10 февраля, в 23:43 загорелся дом в селе Чернышово. Погиб мужчина 1965 года рождения.

В 10:11 11 февраля загорелся дом на улице Пушкина в селе Поим. На месте происшествия нашли тело мужчины 1939 года рождения.

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