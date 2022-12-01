В аварии на улице Измайлова пострадали три ребенка

В четверг, 1 декабря, на улице Измайлова в Пензе в ДТП попало такси. В числе пострадавших есть дети.
На снимках с места происшествия, размещенных в социальной сети «ВКонтакте», видны Volkswagen и таксомотор, у него покорежена передняя часть.
Водители сообщили, что из-за аварии образовалась большая пробка, улица оказалась почти полностью перекрыта.
Случившееся сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
По предварительным данным, ДТП случилось около 17:15 напротив дома № 28 на улице Измайлова. Там столкнулись Volkswagen Tiguan под управлением 38-летнего мужчины и такси марки Datsun on-DO с 25-летним автомобилистом.
Травмы в аварии получили водитель такси и три его пассажирки: две девочки 2007 года рождения и одна 2005 года рождения. Медики доставили их в больницу.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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