В аварии на улице Измайлова пострадали три ребенка

01.12.2022 | 19:32

В четверг, 1 декабря, на улице Измайлова в Пензе в ДТП попало такси. В числе пострадавших есть дети.

На снимках с места происшествия, размещенных в социальной сети «ВКонтакте», видны Volkswagen и таксомотор, у него покорежена передняя часть.

Водители сообщили, что из-за аварии образовалась большая пробка, улица оказалась почти полностью перекрыта.

Случившееся сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, ДТП случилось около 17:15 напротив дома № 28 на улице Измайлова. Там столкнулись Volkswagen Tiguan под управлением 38-летнего мужчины и такси марки Datsun on-DO с 25-летним автомобилистом.

Травмы в аварии получили водитель такси и три его пассажирки: две девочки 2007 года рождения и одна 2005 года рождения. Медики доставили их в больницу.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.