В Бессоновском районе произошел второй пожар за сутки

28.11.2022 | 09:16

В ночь на понедельник, 28 ноября, произошел пожар в селе Бессоновка. Загорелся дом на улице Большой Колояр.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2:27. Ликвидацией пламени занимались 25 человек, прибывших на место на семи спецавтомобилях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, огонь уничтожил кровлю дома с пристроем общей площадью 250 кв. м, а также помещения внутри.

В ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.

Днем 27 ноября пожар произошел в другом селе Бессоновского района, Чемодановке. Загорелась одна из квартир в двухквартирном доме. Пламя охватило площадь в 70 кв. м. После его ликвидации спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины.