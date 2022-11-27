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Происшествия

В селе Чемодановка произошел смертельный пожар

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В воскресенье, 27 ноября, в селе Чемодановка Бессоновского района при пожаре погиб человек.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 16:38. Загорелась одна из квартир в двухквартирном доме. На место выехали 16 человек на пяти спецмашинах.

В результате выгорело 70 кв. м, пожарные обнаружили погибшего, мужчину 1980 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства случившейся трагедии.

23 ноября смертельный пожар произошел в селе Невежкино Белинского района. Сгорел дом на улице Пушкина, в котором одиноко проживал 76-летний пенсионер. Его тело спасатели также обнаружили после ликвидации возгорания.

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