В селе Чемодановка произошел смертельный пожар

27.11.2022 | 18:13

В воскресенье, 27 ноября, в селе Чемодановка Бессоновского района при пожаре погиб человек.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 16:38. Загорелась одна из квартир в двухквартирном доме. На место выехали 16 человек на пяти спецмашинах.

В результате выгорело 70 кв. м, пожарные обнаружили погибшего, мужчину 1980 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства случившейся трагедии.

23 ноября смертельный пожар произошел в селе Невежкино Белинского района. Сгорел дом на улице Пушкина, в котором одиноко проживал 76-летний пенсионер. Его тело спасатели также обнаружили после ликвидации возгорания.