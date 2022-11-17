Происшествия

В Пензенской области расследуют гибель мужчины при пожаре

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66-летний житель райцентра Лунино погиб при пожаре. Обстоятельства его смерти выясняют следователи.

Первоначальная проверка установила, что во вторник, 15 ноября, около 21:00 в одной из квартир дома на улице Степана Разина произошел пожар.

После тушения огня обнаружен погибшим хозяин жилища 1956 года рождения. По имеющейся информации, проживал один. При осмотре на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После доследственной проверки следователь примет процессуальное решение.

За последние дни в Пензенской области произошло несколько смертельных пожаров. 12 ноября трагедия случилась в доме № 6 на улице Кронштадтской в Пензе. В двухкомнатной квартире вспыхнули постельные принадлежности. Погиб 54-летний хозяин жилища.

14 ноября на улице Баумана в Кузнецке огонь охватил чердак бани, построенной из кирпича. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело 53-летнего мужчины.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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