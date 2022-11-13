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Происшествия

В Пензе за сутки произошло 2 пожара на ул. Кронштадтской, есть погибший

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В субботу, 12 ноября, в Пензе на улице Кронштадтской, 6, произошел пожар, который унес жизнь человека.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 22:09. Горела двухкомнатная квартира на последнем (пятом) этаже. На место выехали 13 человек на трех спецмашинах.

Огонь охватил площадь в 8 кв. м. Горели постельные принадлежности и диван.

«Обнаружен погибшим мужчина 1968 года рождения. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Погибший был хозяином квартиры. Сейчас в обстоятельствах его смерти разбираются следователи.

«При осмотре на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

До этого, рано утром 12-го числа, пожар случился в здании по соседству. В доме № 2 загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на 8-м этаже девятиэтажного дома. Вызов спасателям пришел в 7:40.

Пламя бушевало на площади в 10 кв. м. Его ликвидировали 14 пожарных, которые приехали на трех спецавтомобилях.

«Спасена пострадавшая хозяйка, женщина 1967 года рождения. Причина пожара устанавливается», - добавила Анна Шупилова.

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Источник — фото 1 vk.com/penza_live, фото 2 СУ СК РФ по Пензенской области
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