Происшествия

В Бессоновском районе в аварии водителя зажало в машине

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В четверг, 10 ноября, в Бессоновском районе произошло серьезное ДТП.

Фото и видео с места событий появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлена превратившаяся в груду металла легковая машина посредине проезжей части и грузовик со смятым капотом на обочине. На краю дороги свалены в кучу чемодан, рюкзак и другие вещи.

По асфальту разбросаны детали разбившейся машины. На месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

«ДТП между Кижеватово и Трофимовкой М5. Время 9:30», - уточнил время и место съемки автор.

В Пензенском пожарно-спасательном центре рассказали, что в 7:45 из центра обработки экстренных вызовов системы 112 поступило сообщение: на федеральной автодороге М5 «Урал» в районе села Трофимовка произошло столкновение автомобилей «Валдай» и Chevrolet.

Водителя Chevrolet зажало в машине.

«Спасатели, прибывшие на место происшествия, транспортировали его до автомобиля скорой помощи и провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщается на сайте ППСЦ.

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Источник — видео, фото № 1, 2 vk.com/sova_penza, № 3 pozhar.pnzreg.ru
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