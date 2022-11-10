Под Кузнецком Toyota с молодежью улетела в кювет

10.11.2022 | 13:32

В среду, 9 ноября, в Кузнецком районе трое молодых людей попали в аварию.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 21:50 на 1-м километре автодороги Кузнецк - Явлейка - Тихменево автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 18-летний молодой человек, слетел с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия водитель и два пассажира, 17-летние юноша и девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.