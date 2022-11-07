В Пензе мужчина погиб, выпав из больничного окна

07.11.2022 | 11:47

В субботу, 5 ноября, в Пензе 49-летний мужчина скончался, упав с высоты.

«В 16:08 в пензенский отдел полиции № 2 поступило сообщение из центра торакальной хирургии, расположенного в Автоматном переулке, 2а: из окна шестого этажа выпал мужчина», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полученные человеком травмы были несовместимыми с жизнью.

Тело оказалось не на асфальте, а на козырьке входной группы. Чтобы достать его, пришлось прибегнуть к помощи специалистов Пензенского пожарно-спасательного центра.

Спасатели в присутствии представителей правоохранителей и работников скорой помощи сняли тело погибшего с козырька и передали его сотрудникам полиции, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.