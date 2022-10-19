Происшествия

Мокшанцы простились с земляком, погибшим в спецоперации

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Жители Мокшана проводили в последний путь 24-летнего лейтенанта Владимира Киселева. Молодой человек погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

Как рассказали редакции портала PenzaInform.ru в администрации райцентра, Владимир Юрьевич - уроженец Мокшана. Он заключил контракт после окончания вуза с военной кафедрой.

Проститься с военнослужащим пришло множество народа. На панихиде присутствовали представители вуза, облвоенкомата, органов местного самоуправления. Торжественное погребение прошло по воинской церемонии.

Мокшанца похоронили на том же кладбище, где нашел последний приют его отец.

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Источник — фото pixabay.com
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