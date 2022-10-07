В Сердобском районе автомобилист насмерть сбил мужчину и скрылся

07.10.2022 | 15:14

В четверг, 6 октября, в Сердобском районе случилось ДТП, один из участников которого погиб, а второго ищет полиция.

По предварительным данным, в 18:10 на 17-м километре автодороги Сердобск - Беково неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода.

52-летний мужчина скончался на месте. Виновник его гибели уехал с места происшествия.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

2 октября в Пензе на улице Бородина водитель Kia Rio сбил 26-летнего мужчину, стоявшего перед машиной, и еще одного пешехода, а затем повредил две припаркованные машины и скрылся. Его машину сотрудники Госавтоинспекции нашли и изъяли, личность автодебошира установили.