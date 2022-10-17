Десятерых пензенцев эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

17.10.2022 | 17:37

Днем в понедельник, 17 октября, на улице Суворова в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС в 13:36.

Возгорание произошло в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил комнату на площади 6 кв. м.

На место пожара выехали 14 сотрудников МЧС на трех спецавтомобилях. Они спасли двух человек с верхних этажей, выведя их из зоны сильного задымления.

Из подъезда на время тушения эвакуировали 10 жителей дома.

«По факту случившегося в настоящее время проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.